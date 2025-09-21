Chi sono gli ex di Simona Ventura Stefano Bettarini e Gerò Carraro il figlio del marito della Venier | Sempre tradita

Metropolitanmagazine.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Bettarini  e  Gerò Carraro  sono gli ex storici di  Simona Ventura. Con l’ex calciatore, la conduttrice ha avuto una lunga relazione: sono stati sposati dalla fine degli anni novanta al 2004 e insieme sono diventati genitori per la prima volta di Nicolò e Giacomo. Non sono del tutto chiari i motivi che hanno portato la coppia alla separazione, ma secondo l’ex marito sarebbe stato un tradimento di lei a far crollare il loro matrimonio. In una intervista di non molto tempo fa rilasciata al  Corriere della Ser a, Stefano si è lasciato andare ad alcune confessioni scottanti sul suo matrimonio, respingendo le accuse di chi attribuiva a lui le responsabilità della fine del loro amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono gli ex di simona ventura stefano bettarini160e160ger242 carraro il figlio del marito della venier sempre tradita

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Simona Ventura, Stefano Bettarini e Gerò Carraro (il figlio del marito della Venier): “Sempre tradita”

In questa notizia si parla di: sono - simona

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

La figlia di Simona Ventura si diploma, la dedica e gli scatti con il marito Giovanni Terzi: “Sono fiera di te”

Simona Quadarella sportiva: “Non sono nata nell’epoca sbagliata: le avversarie più forti mi stimolano”

Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura: sarà in studio con altri due ex concorrenti; Grande Fratello, Simona Ventura chiama tre ex gieffine in studio: ecco la novità dell'edizione Nip; Tre opinionisti (o forse quattro?) al Grande Fratello 2025: Simona Ventura ufficializza i nomi.

Niccolò, Giacomo e Caterina, chi sono i figli di Simona Ventura / “La mamma che ogni figlio sogna di avere” - Ecco chi sono nello specifico Niccolò, Giacomo e la più piccola Caterina ... Lo riporta ilsussidiario.net

sono ex simona venturaConcorrenti Grande Fratello 2025, ecco chi sono: l’annuncio di Simona Ventura/ Katia e Ascanio opinionisti? - Concorrenti Grande Fratello 2025: ecco le prime anticipazioni di Simona Ventura. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sono Ex Simona Ventura