Chi sono gli ex di Simona Ventura Stefano Bettarini e Gerò Carraro il figlio del marito della Venier | Sempre tradita

Stefano Bettarini e Gerò Carraro sono gli ex storici di Simona Ventura. Con l’ex calciatore, la conduttrice ha avuto una lunga relazione: sono stati sposati dalla fine degli anni novanta al 2004 e insieme sono diventati genitori per la prima volta di Nicolò e Giacomo. Non sono del tutto chiari i motivi che hanno portato la coppia alla separazione, ma secondo l’ex marito sarebbe stato un tradimento di lei a far crollare il loro matrimonio. In una intervista di non molto tempo fa rilasciata al Corriere della Ser a, Stefano si è lasciato andare ad alcune confessioni scottanti sul suo matrimonio, respingendo le accuse di chi attribuiva a lui le responsabilità della fine del loro amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

