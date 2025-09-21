Chi sono Giorgia Cagliani e Milena Marangon le 21enni travolte da un furgone in Brianza

21 set 2025

Tutta la Brianza piange per Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, mentre si stavano recando alla festa del paese. L'incidente nel quale hanno perso la vita le due giovani è avvenuto sulla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Giorgia Cagliani e Milena Marangon, chi sono le “sorelle di sangue” morte mentre andavano alla festa; Chi erano Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le 21enni travolte da un furgone in Brianza; Giorgia Cagliani e Milena Marangon: le due ragazze travolte e uccise da un furgoncino a Brivio.

sono giorgia cagliani milenaMilena e Giorgia, come sono morte le due 21enni investite mentre andavano alla festa di paese: l'autista del furgone positivo alla droga. Due giorni di lutto - Le due vittime dell'incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio (Lecco) sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21enni ... Segnala leggo.it

sono giorgia cagliani milenaChi erano Milena e Giorgia, 'sorelle di sangue' morte insieme - Si definivano "sorelle di sangue", perché la loro amicizia andava oltre ogni altra etichetta. Si legge su ansa.it

