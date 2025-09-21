Chi sono Giorgia Cagliani e Milena Marangon le 21enni travolte da un furgone in Brianza

Tutta la Brianza piange per Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, mentre si stavano recando alla festa del paese. L'incidente nel quale hanno perso la vita le due giovani è avvenuto sulla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Tg3. . Avevano 21 anni Giorgia e Milena. Sono morte ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco, investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa del paese. Elisa d'Alto per il Tg3 delle 14,15 del 21 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Milena e Giorgia, come sono morte le due 21enni investite mentre andavano alla festa di paese: l'autista del furgone positivo alla droga. Due giorni di lutto

Chi erano Milena e Giorgia, 'sorelle di sangue' morte insieme - Si definivano "sorelle di sangue", perché la loro amicizia andava oltre ogni altra etichetta. Si legge su ansa.it