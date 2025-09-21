Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Mara Venier

Elisabetta Ferracini  è la prima dei figli di Mara Venier ed è il frutto dell’amore tra la conduttrice e   Francesco Ferracini  scomparso nel 2016 e sposato quando la Venier aveva solo 17 anni. Elisabetta ha debuttato in tv nel 1991 nella serie televisiva  Chiara e gli altri  su Italia 1. Tre anni dopo conduce  Tutti a casa  e  Sanremo Giovani   su Rai 1. Successivamente conduce il programma per bambini “Solletico” e nella stagione1998-99 co-conduce anche  Domenica In.  Con il tempo, Elisabetta ha preferito mettere da parte la televisione e dedicarsi soprattutto alla radio. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto  una relazione con Carlo Longari,  avvocato,  dal quale ha avuto il figlio Giulio nel dicembre 2002. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

