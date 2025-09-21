C'è un nuovo vigilante nella metro di Roma: è l'uomo pipistrello, Batman. Poteva, infatti, mai esimersi la città dal celebrare il Cavaliere Oscuro nella giornata a lui dedicata? E così ecco che la fermata metro di Ottaviano si trasforma in Gotham City: cartelloni pubblicitari a tema e pareti tappezzate con riferimenti all'Arkham Asylum, il manicomio criminale dove è detenuto Joker, e all'Iceberg Lounge, la base del Pinguino. Non manca nemmeno la Gotham Gazette distribuita all'uscita del treno della metropolitana, tra gli sguardi incuriositi dei fedeli in città per il Giubileo. L'iniziativa, che andrà avanti fino al 28 settembre, rientra in un più ampio omaggio all'uomo pipistrello da parte di tante città del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chi non vorrebbe in metropolitana un giustiziere di nome Batman