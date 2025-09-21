Chi ha paura della giustizia giusta? Opposizioni e Anm l’alleanza dello status quo

«Ora, noi sappiamo che sulla separazione delle carriere c’è un consenso molto largo e molto forte dell’avvocatura e, d’altro canto, c’è un dissenso pressoché unanime della magistratura, che è peraltro il destinatario di questa riforma. Ora, noi ci chiediamo: vale la pena di innescare una rottura così clamorosa tra le posizioni degli attori della giurisdizione per raggiungere risultati che forse, in parte o magari anche meglio, possono essere raggiunti in maniera diversa che non attraverso la separazione delle carriere? Cioè, ha senso innescare una diciamo reazione, anche di natura istituzionale, molto forte da parte della magistratura, che sappiamo è compattamente contraria a questa riforma, per raggiungere risultati che forse possono essere aggiunti in modo diverso?». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi ha paura della “giustizia giusta”? Opposizioni e Anm, l’alleanza dello status quo

