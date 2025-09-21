Chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le amiche di 21 anni travolte alle spalle e uccise da un furgone

Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone la sera di sabato 20 settembre a Brivio (Lecco). Le amiche stavano camminando a bordo carreggiata per raggiungere una festa di paese quando il mezzo le ha sorprese alle spalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

