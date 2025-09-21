Chi erano Milena e Giorgia travolte insieme da un fugone | sorelle di sangue per un motivo speciale

Le parole “sorelle di sangue” risuonano come un’eco di un legame spezzato troppo presto. Giorgia Cagliani e Milena Marangon, appena ventunenni, unite da un’amicizia che superava ogni definizione, sono state strappate alla vita in un tragico incidente stradale. Sabato sera, mentre si dirigevano a una festa di paese a Brivio, nel Lecchese, un furgone le ha travolte, mettendo fine alle loro giovani esistenze. La loro amicizia, fatta di affetto, sostegno reciproco e differenze che le rendevano ancora più inseparabili, è un capitolo che si è concluso in modo drammatico e inaspettato. Un’amicizia nata dalle differenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chi erano Milena e Giorgia, travolte insieme da un fugone: “sorelle di sangue” per un motivo speciale

