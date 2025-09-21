Chi era Gabriele Trevisan il ciclista trovato morto in una risaia a Vigevano | disposta autopsia
Vigevano (Pavia) – Sarà l'autopsia a chiarire la causa della morte di Gabriele Trevisan, 67enne di Vespolate (in provincia di Novara), che nella tarda mattinata di sabato 20 settembre è stato trovato ormai privo di vita in una risaia a lato della strada Provinciale 192 tra Vigevano e Gravellona Lomellina. L’uomo, cicloamatore, era uscito di casa venerdì con la sua bicicletta da corsa, ma non vi aveva più fatto ritorno. I famigliari ne avevano subito segnalato la scomparsa alle autorità, preoccupati che gli potesse essere accaduto qualcosa di grave. Le ricerche, avviate dalla serata di venerdì, non avevano però avuto esito, fino al tragico rinvenimento fuori da provincia e regione di residenza, ma a pochi chilometri dal confine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gabriele - trevisan
Termina nei quarti di finale il percorso di Martina #Trevisan nel #WTA 1000 di Guadalajara: Caroline Dolehide si aggiudica il match per 3-6 7-6 6-3! #tennis - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Gabriele Trevisan, il ciclista trovato morto in una risaia a Vigevano: disposta autopsia; Ciclista di Vespolate trovato morto in una risaia; 67enne trovato morto a bordo della strada provinciale 192 nel novarese: era uscito per un giro in bici.
Chi era Gabriele Trevisan, il ciclista trovato morto in una risaia a Vigevano: disposta autopsia - L’esame autoptico per stabilire se si sia trattato di un sinistro stradale o di un’uscita di strada autonoma ... Segnala ilgiorno.it
Ciclista trovato morto nella risaia, ipotesi malore - Il 67enne era uscito di casa per un allenamento in bici, non ci sono tracce di un possibile urto GRAVELLONA. laprovinciapavese.gelocal.it scrive