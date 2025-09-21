Vigevano (Pavia) – Sarà l'autopsia a chiarire la causa della morte di Gabriele Trevisan, 67enne di Vespolate (in provincia di Novara), che nella tarda mattinata di sabato 20 settembre è stato trovato ormai privo di vita in una risaia a lato della strada Provinciale 192 tra Vigevano e Gravellona Lomellina. L’uomo, cicloamatore, era uscito di casa venerdì con la sua bicicletta da corsa, ma non vi aveva più fatto ritorno. I famigliari ne avevano subito segnalato la scomparsa alle autorità, preoccupati che gli potesse essere accaduto qualcosa di grave. Le ricerche, avviate dalla serata di venerdì, non avevano però avuto esito, fino al tragico rinvenimento fuori da provincia e regione di residenza, ma a pochi chilometri dal confine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi era Gabriele Trevisan, il ciclista trovato morto in una risaia a Vigevano: disposta autopsia