Chi è Sabrina Dal Col la badante accusata di aver ucciso Antonietta Rocco | Licenziata perché lavorava male

Sabrina dal Col, la donna accusata dell'omicidio di Antonietta Rocco, sarebbe stata allontanata perché poco professionale. Avrebbe lavorato meno ore di quelle pattuite, portato l'anziana a casa sua, e coinvolto anche il marito nella sua gestione mentre lei non c'era. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sabrina - badante

Omicidio di Antonietta Rocco: fermata l’ex badante Sabrina Dal Col. L’arma non è stata trovata

Sabrina Ferilli senza filtri.. - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Sabrina Dal Col, la badante accusata di aver ucciso Antonietta Rocco: “Licenziata perché lavorava male” - Sabrina dal Col, la donna accusata dell'omicidio di Antonietta Rocco, sarebbe stata allontanata perché poco professionale ... Scrive fanpage.it