Chi è Pier Francesco Pingitore Ninni fondatore del Bagaglino e amico di Pippo Baudo

Riservatissimo sulla sfera privata, Pier Francesco Pingitore (conosciuto come Ninni) è nato a Catanzaro nel 1934 ed ha mosso i primi passi come giornalista, per poi nel 1965 fondare Il Bagaglino, compagnia teatrale della quale sono stati autori di testi, canzoni e curato la regia che ha visto tra i protagonisti Leo Gullotta, Pippo Franco, Oreste Lionello e visto come “prime donne” Valeria Marini, Pamela Prati solo per citarne alcuni. Nel 1965, Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci fondano la compagnia de “Il Bagaglino”. Inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Bragaglino, in onore del regista e scrittore futurista Anton Giulio Bragaglia, i cui eredi però, si opposero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Pier Francesco Pingitore (Ninni), fondatore del Bagaglino e amico di Pippo Baudo

In questa notizia si parla di: pier - francesco

Addio al professor Pier Francesco Ghetti, ex rettore di Ca' Foscari

E' morto l'ex Rettore dell'Università di Venezia Pier Francesco Ghetti

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati santi del Giubileo: il sogno di Francesco realizzato da Leone XIV

Il rettore Pier Francesco Nocini ha tracciato un bilancio dei sei anni alla guida dell’Università di Verona, tra pandemia, riforme e attenzione ai giovani. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook

Costanza Redini: Pier Francesco Tosi. L'epistolario - X Vai su X

Pier Francesco Pingitore, chi è il regista e autore televisivo oggi a Domenica In: età, la carriera, il successo del Bagaglino e l'amicizia con Pippo Baudo - Da Loretta Goggi ad Al Bano, saranno moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo negli studi di Rai 1. Secondo ilmessaggero.it

Pier Francesco Pingitore, chi è?/ Dai successi del Bagaglino all’oblio: “Ancora vivo perché mai sposato” - Autore televisivo, regista e drammaturgo, ha firmato grandi successi nel corso della sua carriera televisiva e teatrale, macinando ... Segnala ilsussidiario.net