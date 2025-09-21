Chi è la nuova compagna segreta di Teo Mammucari? È un maresciallo dell’esercito

La “presunta”  compagna di Teo Mammucari  è stata svelata dal settimanale “Gente” nel 2023. I due sono apparsi insieme, a passeggiare mano nella mano in giro per Roma, nel novembre dello stesso anno.  Mammucari e la sua fidanzata  sono stati fotografati mentre facevano un giro per la città eterna, apparendo molto complici e innamorati. La compagna di Teo Mammucari sarebbe più giovane di lui: sarebbe infatti poco più che trentenne, mentre lui ha superato i cinquanta.  Una bella differenza di età, dunque, che però non avrebbe frenato il loro amore. La storia con la giovane, secondo il settimanale Gente che li ha paparazzati all’epoca, avrebbe già alcuni anni di età. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

