Chi è Jakub Jankowski il nuovo CEO di Ikea dal 2026

Si chiama Jakub Jankowski e sarà il nuovo CEO del colosso svedese più amato al mondo. Ikea, infatti, ha deciso di cambiare i vertici dei piani alti: l’amministratore delegato del gruppo, Jon Abrahamsson Ring, si dimetterà alla fine dell’anno. Lo ha annunciato la stessa azienda lo scorso giovedì. La nuova nomina arriva all’alba di un difficile periodo, dominato dall’incertezza dei dazi statunitensi. Si chiama Jakub Jankowski, ed è il nuovo CEO di Ikea. Jankowski ha 49 anni ed era già amministratore delegato di Ikea Industry, la divisione manifatturiera del gruppo. Dal 1 gennaio 2026 assumerà la carica di Ceo del gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

