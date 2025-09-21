Chi è Giovanni Terzi il marito di Simona Ventura | Lei mi ha salvato la vita

Simona Ventura e l’attuale marito Giovanni Terzi si sono conosciuti anni fa ad una cena a casa di Mara Venier, ma entrambi erano fidanzati con altri partner, la scintilla e vera e proprio è scoccata sette anni fa quando hanno capito di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro e, dopo poco, hanno iniziato a parlare di matrimonio. Tuttavia il loro sogno di convolare a nozze ha dovuto superare non pochi ostacoli e dopo un primo rinvio nel 2020 a causa del Covid e un altro per lo scoppio della guerra in Ucraina. Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati il 6 luglio 2024. Il marito di Simona Ventura in una recente intervista rilasciata al nel programma di Nunzia De Girolamo Ciao Maschio, ha confessato che l’incontro con la conduttrice per lui è stato una salvezza: “ Simona mi ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Giovanni Terzi, il marito di Simona Ventura: “Lei mi ha salvato la vita”

