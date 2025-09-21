Chi è Andreas Pasutti il tennista-coach che ha fatto breccia nel cuore di Camila Giorgi

Camila Giorgi e il nuovo fidanzato sono usciti allo scoperto: scopri chi è il tennista e coach argentino che ha fatto breccia nel suo cuore. Qualche giorno fa, all’improvviso, era arrivato il primo scatto. Non un indizio, solo una posa inequivocabilmente “romantica”. E tanto era bastato, naturalmente, per dare il via alle speculazioni sulla vita privata di Camila Giorgi, che, nel bene e nel male, è sempre stata al centro dell’attenzione, per via della popolarità di quest’ultima. (Instagram) – Ilveggente.it Nei giorni scorsi, dunque, dopo aver creato un po’ di “suspence”, l’ex tennista di Macerata e il suo nuovo fidanzato sono finalmente usciti allo scoperto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

