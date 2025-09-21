cherry season trame dal 22 al 27 settembre 2025

? Lunedì 22 Settembre 2025 Oyku è una giovane studentessa d’arte con un sogno nel cuore: diventare stilista. Nel tempo libero disegna abiti, immaginando passerelle e collezioni che portano il suo nome. Ma il suo mondo creativo è attraversato da emozioni più profonde: da anni è segretamente innamorata di Mete, il fratello della sua migliore amica. Un amore silenzioso, custodito tra le pagine del suo diario. Tuttavia, il destino le gioca un brutto scherzo: Mete sembra avvicinarsi sempre di più a Seyma, un’altra amica di Oyku, bella e sicura di sé. E proprio quando il cuore di Oyku sembra spezzarsi, nella sua vita irrompe Ayaz, affascinante e imprevedibile, pronto a sconvolgere ogni equilibrio. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

