Cherry Season trame dal 22 al 27 Settembre 2025
? Lunedì 22 Settembre 2025 Oyku è una giovane studentessa d’arte con un sogno nel cuore: diventare stilista. Nel tempo libero disegna abiti, immaginando passerelle e collezioni che portano il suo nome. Ma il suo mondo creativo è attraversato da emozioni più profonde: da anni è segretamente innamorata di Mete, il fratello della sua migliore amica. Un amore silenzioso, custodito tra le pagine del suo diario. Tuttavia, il destino le gioca un brutto scherzo: Mete sembra avvicinarsi sempre di più a Seyma, un’altra amica di Oyku, bella e sicura di sé. E proprio quando il cuore di Oyku sembra spezzarsi, nella sua vita irrompe Ayaz, affascinante e imprevedibile, pronto a sconvolgere ogni equilibrio. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
Cherry season: 5 curiosità sorprendenti dal set
Cherry Season torna in TV dal 22 Settembre su Rete 4 con le repliche della prima stagione
Cherry Season - La stagione del cuore - La protagonista della nostra storia è Oyku (Özge Gürel), un'intelligente e affascinante studentessa di fashion design che sogna di diventare una stilista di ...
Cherry Season, trame episodi al 16/06: Dincer e Mahmet intrappolati nelle fiamme - Tanti colpi di scena succederanno nelle nuove puntate di Cherry Season, la serie tv made in Turchia che è appena tornata su Canale 5 con le ultime puntate della seconda stagione.