Cherry Season torna in TV dal 22 Settembre su Rete 4 con le repliche della prima stagione

A partire da lunedì 22 settembre 2025, Rete 4 arricchisce il suo palinsesto mattutino con un gradito ritorno: Cherry Season – La stagione del cuore, la popolare serie turca che ha conquistato il pubblico italiano durante l’estate del 2016 su Canale 5, torna in replica ogni giorno dalle 7:00 alle 8:00 dopo il grande successo ottenuto su Mediaset Infinity La serie, che ha lanciato Ozge Gurel e Serkan Çayo?lu nel cuore dei fan italiani, è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity dal 25 giugno 2025, ma ora torna in chiaro per accompagnare il risveglio degli spettatori con le emozioni della sua prima stagione. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Cherry Season torna in TV dal 22 Settembre su Rete 4 con le repliche della prima stagione

In questa notizia si parla di: cherry - season

Cherry Season, Curiosità Dal Set: Ecco 5 Cose Che Non Sai!

Cherry season: 5 curiosità sorprendenti dal set

CHERRY SEASON OYKU E AYAZ 62 puntata #CherrySeason #ÖzgeGürel #SerkanÇayoglu @MedInfinityIT #Mediaset #kirazmevsimi - X Vai su X

Cherry Season - La Stagione del Cuore - facebook.com Vai su Facebook

Una delle serie turche più amate torna disponibile in streaming e i fan sono già in fibrillazione; Cherry Season - La stagione del cuore; Cherry Season torna in streaming: la serie che ha lanciato la “Turchia-mania” su Canale 5.

Cherry Season - La stagione del cuore - La protagonista della nostra storia è Oyku (Özge Gürel), un'intelligente e affascinante studentessa di fashion design che sogna di diventare una stilista di ... Segnala libero.it

Cherry Season, la dizi turca con Özge Gürel torna su Mediaset a grande richiesta: ecco quando e dove - Cherry Season racconta la storia d'amore tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e di sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayoglu), affascinante architetto e donnaiolo ... movieplayer.it scrive