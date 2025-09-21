Chelsea sotto accusa per 74 violazioni delle regole finanziarie della Premier | perché è un caso diverso da quello del Manchester City

Chelsea come il Manchester City? No, almeno sotto il profilo dell’inchiesta aperta dalla Federcalcio inglese nei suoi confronti attraverso la contestazione di 74 presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League, che hanno riportato alla memoria le 115 accuse mosse a carico del City nel 2023 e il cui procedimento è tuttora in corso. Rimane il fatto che, per la seconda volta, una big di Premier si trova al centro di un corposo procedimento di indagine riguardante, nello specifico, presunte violazioni di norme della FA in materia di disposizioni sulla collaborazione con intermediari e su investimenti da terze parti sui calciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

