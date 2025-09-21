di Alessio Andreoli Ho visto le foto della nuova pista da bob a Cortina per le Olimpiadi 2026. Al di là dell’evidente impatto ambientale, che comunque non è cosa da poco e da solo avrebbe dovuto impedirne la costruzione, mi chiedo: ma chi andrà, dopo le Olimpiadi, a praticare questo sport di nicchia nel nuovo impianto? Temo e ne ho quasi la certezza che farà la fine di molte altre opere abbandonate a se stesse, destinate al degrado e – come scrive nel forum la cara amica Nadia – farà la fine (cito testualmente il post) “della pista ormai abbandonata a Cesana Pariol per le Olimpiadi Torino 2006, un serpentone in cemento che ha fatto scempio di una collina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Che fine farà la pista da bob a Cortina dopo le Olimpiadi? Resterà il simbolo di chi predilige l’apparenza