Che feeling tra Giada e Fognini | scintille lontano dalle telecamere

Fabio Fognini si allena con Giada Lini e tra i due è subito nata un’intesa speciale: scintille in sala prove, un feeling che conquista i fan. Il destino potrebbe riservargli una nuova avventura nel mondo del tennis. Non più in qualità di giocatore, naturalmente, ma, nel caso decidesse di buttarsi, come allenatore. Per il momento, però, è ancora troppo presto. Fabio Fognini ha prima bisogno di metabolizzare quello che è accaduto durante la scorsa estate; dopodiché, eventualmente, se ne parlerà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora come ora, investirà tutti i suoi sforzi nella nuova avventura alla quale ha deciso di prendere parte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

