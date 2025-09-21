FERRARONI CREMONA 78 UNIEURO FORLì 70 FERRARONI JUVI CREMONA: Panni 24 (25, 69), McConico 11 (25, 25), Di Croce n.e. Del Cadia 4 (23), Fiodo n.e. La Torre, Barbante 13 (25, 33), Allinei 8 (13, 25), Vecchiola 3 (11, 02), Garrett 3 (11, 03), Bartoli 12 (56, 02), Morgillo. All.: Bechi. UNIEURO FORLÌ: Allen 23 (78, 22), Gazzotti (01), Tavernelli 2, Gaspardo 11 (26, 24), Masciadri (01, 02), Del Chiaro 4 (12, 01), Aradori 4 (12, 04), Harper 20 (69, 26), Pinza, Pepe 6 (03, 17). All.: Martino. Arbitri: Costa, Marzulli, Agnese. Parziali: 23-25, 40-38, 59-50. Note - T2: Cremona 1629 (55%), Forlì 1732 (53%); T3: Cremona 1329 (45%), Forlì 726 (27%); TL: Cremona 710 (70%), Forlì 1527 (56%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Che brutta Forlì: crolla nella ripresa. Molle in difesa, spenta in attacco