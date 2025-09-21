ChatGpt bambina prodigio dell’era digitale L’intelligenza artificiale tra sogno e realtà

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baccani Il fil rouge su cui si snoda il libro-intervista é una metafora “condivisa” con la protagonista ChatGPT, nella quale si immagina che il percorso di sviluppo dellintelligenza artificiale sia quello di una bambina prodigio, che cresce più velocemente di quanto i genitori possano immaginare e diventa l’adolescente piu’ intelligente del mondo. L’obiettivo che si pone l’autore è quello di dare risposta alla domanda su che cosa farà da grande. E questa é la grande scommessa che l’umanità sarà chiamata a vincere di qui a pochi anni. Estratto (da pagina 44). Domanda: Diciamo che sei stata un po’ una "bambina prodigio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

chatgpt bambina prodigio dell8217era digitale l8217intelligenza artificiale tra sogno e realt224

© Lanazione.it - ChatGpt, bambina prodigio dell’era digitale. L’intelligenza artificiale tra sogno e realtà

In questa notizia si parla di: chatgpt - bambina

chatgpt bambina prodigio dell8217eraChatGpt, bambina prodigio dell’era digitale. L’intelligenza artificiale tra sogno e realtà - In un libro di Gianluca Baccani l’intelligenza artificiale cresce veloce mettendo alla prova la capacità umana di guidarla e valutarne i rischi ... Si legge su lanazione.it

ChatGPT non è più quello di prima - 5, il modello aggiornato di ChatGPT, il suo chatbot di intelligenza artificiale. Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Chatgpt Bambina Prodigio Dell8217era