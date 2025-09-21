Charlie Sheen | apocalisse e ritorno | Confesso che sono sopravvissuto
Il suo spacciatore di fiducia, Marco, che è stato anche capace di aiutarlo a uscire dalla dipendenza da crack (fra le altre), diminuendo le dosi senza dirglielo, e Donald Trump che in un’intervista tv lo definiva "meraviglioso ma un disastro". Sono due delle presenze più sorprendenti di Aka Charlie Sheen, il documentarioconfessione in due parti su Netflix, firmato da Andrew Renzi, sull’attore candidato a 4 Emmy e vincitore di un Golden Globe, che ha riempito per decenni tabloid e siti di gossip. Diventato da fine anni ‘80 un divo prima al cinema e poi in tv, è figlio e fratello d’arte: il padre Martin Sheen (Apocalipse Now) e il fratello Emilio Estevez hanno scelto però di non partecipare al film, "ma siamo molto uniti" precisa lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: charlie - sheen
Charlie Sheen compie 60 anni: l’anti-eroe di Hollywood tra gloria, cadute e rinascita.
Sostituti di charlie sheen in two and a half men: perché nessuno può replicare charlie harper
Due uomini e mezzo, Charlie Sheen ringrazia Jon Cryer per le sue parole nel doc Netflix: ”È stato onesto"
Nella Hollywood tutta attivismo e impegno civile c’è chi resiste. Peccati e scorribande di Charlie Sheen, che l’ha sempre sfangata. L'articolo di Giulio Silvano è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - X Vai su X
Le confessioni senza filtri di Charlie Sheen: dalle rovinose cadute alla riabilitazione. La docu-serie è su Netflix. LINK NEI COMMENTI - facebook.com Vai su Facebook
Charlie Sheen: apocalisse e ritorno: Confesso che sono sopravvissuto; L'Apocalisse di Coppola torna in sala come non si è mai vista: Questa è la versione perfetta; QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi.
Charlie Sheen: apocalisse e ritorno: "Confesso che sono sopravvissuto" - Le rivelazioni: "Eastwood mi convinse a disintossicarmi. quotidiano.net scrive