Il suo spacciatore di fiducia, Marco, che è stato anche capace di aiutarlo a uscire dalla dipendenza da crack (fra le altre), diminuendo le dosi senza dirglielo, e Donald Trump che in un’intervista tv lo definiva "meraviglioso ma un disastro". Sono due delle presenze più sorprendenti di Aka Charlie Sheen, il documentarioconfessione in due parti su Netflix, firmato da Andrew Renzi, sull’attore candidato a 4 Emmy e vincitore di un Golden Globe, che ha riempito per decenni tabloid e siti di gossip. Diventato da fine anni ‘80 un divo prima al cinema e poi in tv, è figlio e fratello d’arte: il padre Martin Sheen (Apocalipse Now) e il fratello Emilio Estevez hanno scelto però di non partecipare al film, "ma siamo molto uniti" precisa lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Charlie Sheen: apocalisse e ritorno: "Confesso che sono sopravvissuto"