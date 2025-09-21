Charlie Kirk oggi i Maga-funerali | presenti Trump e Vance timori per gli attentati

L'omaggio, intitolato "Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk", dovrebbe attirare una folla di oltre 100.000 persone. L'ingresso sarà gratuito e Turning Point ha invitato i partecipanti a vestirsi con il bianco, rosso e blu della bandiera americana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

charlie kirk oggi magaCharlie Kirk, la marea Maga a Phoenix per i funerali: Lacrime, t-shirt e tensioni. Trump sul palco con Vance - Nonostante sia fine settembre il caldo non sembra voler abbandonare Phoenix e tutta l’area metropolitana, dove oggi si svolgeranno i funerali dell’attivista conservatore Charlie ... Scrive ilmattino.it

charlie kirk oggi magaOggi i funerali di Charlie Kirk: ci sono anche Trump e Vance. Misure di sicurezza come per il Super Bowl - evento per dire addio all'attivista ultraconservatore assassinato il 10 settembre. Come scrive today.it

