Charlie Kirk oggi i funerali allo stadio | discorso di Trump per l’attivista ucciso

(Adnkronos) – Il popolo Maga si prepara a dire addio a Charlie Kirk, oggi allo State Farm Stadium, dove si terranno i funerali dell'attivista e dove sono attese decine di migliaia di persone. 100mila secondo le stime delle forze dell'ordine dell'area metropolitana di Phoenix, in Arizona. Sul palco, a ricordare il fondatore di Turning Point

charlie kirk oggi funeraliCharlie Kirk, la marea Maga a Phoenix per i funerali: Lacrime, t-shirt e tensioni. Trump sul palco con Vance - Nonostante sia fine settembre il caldo non sembra voler abbandonare Phoenix e tutta l’area metropolitana, dove oggi si svolgeranno i funerali dell’attivista conservatore Charlie ... Lo riporta ilmattino.it

charlie kirk oggi funeraliMigliaia allo State Farm Stadium per i funerali di Charlie Kirk, uomo armato fermato prima della cerimonia - Funerali di Charlie Kirk a Phoenix con oltre 100mila partecipanti, interventi di trump e vance, alta sicurezza dopo l’arresto di un uomo armato vicino allo stadium ... Da gaeta.it

