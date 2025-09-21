Charlie Kirk migliaia di persone affluiscono allo stadio di Glendale per le esequie
Migliaia di persone in lutto hanno iniziato ad arrivare allo stadio di Glendale, in Arizona, per rendere omaggio all’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre scorso. Si prevede che la cerimonia commemorativa per Kirk, a cui il presidente Donald Trump attribuisce un ruolo fondamentale nella sua vittoria elettorale del 2024, attirerà decine di migliaia di persone, tra cui Trump, il vicepresidente JD Vance e alti funzionari della Casa Bianca. La folla ha iniziato a mettersi in fila fuori dallo State Farm Stadium prima dell’alba per assicurarsi un posto, diverse ore prima dell’inizio della funzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
