Charlie Kirk l' omaggio di Meloni al giovane leader conservatore ucciso

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso omaggio all’attivista conservatore americano Charlie Kirk, assassinato all’inizio di questo mese, intervenendo alla giornata di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale in corso a Roma.. Meloni ha detto che la morte di Kirk “ha causato così tanta indignazione in tutto il mondo” in parte perché rispettava le opinioni degli altri. “(Kirk) è stato molto efficace perché era convinto delle sue opinioni e sapeva come argomentarle “, ha detto Meloni. “Ma non ha mai smesso di sorridere, non ha mai smesso di rispettare il suo interlocutore e chiunque lo sfidasse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

