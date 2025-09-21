Charlie Kirk la vedova | Indosso suo ciondolo insanguinato

(Adnkronos) – Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ha dichiarato di indossare un ciondolo macchiato di sangue che suo marito portava al momento in cui è stato colpito da un proiettile la scorsa settimana nello Utah. Intervistata dal New York Post, Erika ha raccontato che la collana è stata rimossa dal corpo di Kirk . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it