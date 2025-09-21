Charlie Kirk in Arizona i funerali dell’attivista ucciso – la diretta

21 set 2025

Attese più di 100mila persone, oltre al presidente americano Donald Trump, allo State Farm Stadium di Glendale (Arizona) per i funerali di Charlie Kirk, l’ attivista conservatore statunitense ucciso nello Utah lo scorso 10 settembre. Segui qui la diretta della cerimonia. Usa, i funerali di Charlie Kirk – Live Inizio diretta: 210925 17:00 Fine diretta: 210925 23:30 18:07 210925 Polizia: ai funerali potrebbero partecipare oltre 200mila persone Un portavoce del dipartimento di polizia di Glendale, Jose Santiago, ha riferito alla Cnn che oltre 200mila persone potrebbero partecipare alla commemorazione di oggi per l’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso lo scorso 10 settembre in un campus dello Utah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

