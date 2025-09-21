Charlie Kirk in Arizona i funerali dell’attivista ucciso – la diretta
Attese più di 100mila persone, oltre al presidente americano Donald Trump, allo State Farm Stadium di Glendale (Arizona) per i funerali di Charlie Kirk, l’ attivista conservatore statunitense ucciso nello Utah lo scorso 10 settembre. Segui qui la diretta della cerimonia. Usa, i funerali di Charlie Kirk – Live Inizio diretta: 210925 17:00 Fine diretta: 210925 23:30 18:07 210925 Polizia: ai funerali potrebbero partecipare oltre 200mila persone Un portavoce del dipartimento di polizia di Glendale, Jose Santiago, ha riferito alla Cnn che oltre 200mila persone potrebbero partecipare alla commemorazione di oggi per l’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso lo scorso 10 settembre in un campus dello Utah. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Dunque Charlie #Kirk è diventato il simbolo dei fascisti di tutto il mondo. Le sue idee (di odio) vengono portate avanti da chi fa politica proponendo ai cittadini di trasformare la paura in odio. Un copione che in Italia ha i suoi noti interpreti. Cosa mai potrà andar - X Vai su X
A Glendale l'ultimo saluto per Charlie Kirk. Livello di sicurezza come per il Super Bowl Mezza Casa Bianca a Glendale per il funerale dell'attivista ultraconservatoreassassinato il 10 settembre. Parlerà Trump, Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il ministro - facebook.com Vai su Facebook
In diretta i funerali blindati di Charlie Kirk. Attese 200mila persone, in arrivo anche Trump - La polizia raddoppia le stime, potrebbero essere 200mila i partecipanti alle esequie; Charlie Kirk, oggi funerali: in migliaia per ultimo saluto. Presenti anche Trump e Vance; Charlie Kirk, il funerale oggi in diretta. La vedova: “La sua scomparsa è il piano di Dio”.
Il funerale di Charlie Kirk in diretta | Coda di auto dalle prime ore del mattino per l'omaggio all'attivista ucciso. Attesa per i discorsi della vedova, Trump e del ... - Il funerale dell'attivista conservatore Charlie Kirk, assassinato il 10 settembre, si terrà a Glendale, in Arizona, dalle 11 (le 20 in Italia). Come scrive corriere.it
Il giorno dei funerali di Charlie Kirk: misure di sicurezza imponenti, ma l’Fbi esclude i legami del killer con la sinistra - Allerta alta in Arizona nel giorno dell'ultimo saluto a Charlie Kirk. Si legge su notizie.com