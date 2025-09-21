Charlie Kirk alta tensione ai funerali | la notizia è appena arrivata

Charlie Kirk, funerali tra tensioni e riflettori: cosa sta accadendo davvero – Siamo a fine settembre, ma il sole di Phoenix non dà tregua. Oggi, proprio sotto questa calura, si celebrano i funerali di Charlie Kirk, l'attivista conservatore tragicamente scomparso il 10 settembre scorso in Utah. Fin dalle prime ore del mattino, il termometro tocca i 26 gradi e, quando la folla inizierà a riempire lo State Farm Stadium di Glendale, si prevede che la temperatura salirà fino a 35. Un clima rovente che fa da sfondo a un evento già carico di emozioni forti. La città si prepara a un giorno speciale, tra ricordi e tensioni palpabili.

A Glendale l'ultimo saluto per Charlie Kirk. Livello di sicurezza come per il Super Bowl Mezza Casa Bianca a Glendale per il funerale dell'attivista ultraconservatoreassassinato il 10 settembre. Parlerà Trump, Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il ministro - facebook.com Vai su Facebook

