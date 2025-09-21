Charlie Kirk ai funerali allo stadio 200mila persone Trump | Celebriamo la vita di un grande uomo

Il State Farm Stadium è già pieno per i funerali di Charlie Kirk, l’attivista di destra ucciso in un campus dello Utah. Secondo quanto riportato dal New York Post, gli agenti hanno iniziato a bloccare gli ingressi. In tutto fra lo stadio e fuori ci sono 200.000 persone. All’interno 46mila. La cerimonia inizia alle 20 italiane (le 11 locali) e sono presenti oltre al presidente Usa Donald Trump, anche il vicepresidente  JD Vance, la moglie di Charlie Kirk, il segretario di Stato  Marco Rubio  e il segretario alla Guerra  Pete Hegseth. «Oggi celebreremo la vita di un grande uomo», aveva dichiarato il tycoon verso la sede della cerimonia. 🔗 Leggi su Open.online

