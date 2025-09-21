Charlie Kirk ai funerali 200mila persone | la moglie Erika indossa un ciondolo sporco di sangue

Ildifforme.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali di Charlie Kirk, l’attivista Maga ucciso lo scorso 10 settembre nel corso di un comizio in una università dello Utah, sono divenuti una sorte di evento a metà tra la celebrazione di un “martire” e un vero e proprio comizio politica. L’omicidio del 31enne è stato sfruttato al massimo dal partito Repubblicano di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

