Champions League Inter le probabilità dei nerazzurri di finire tra le grandissime d’Europa | il dato

21 set 2025

Champions League Inter, l’analisi di Football Meets Data conferma i nerazzurri tra le squadre favorite per gli ottavi. La stagione di Champions League è appena iniziata, ma i primi dati statistici offrono già una fotografia chiara sulle squadre più attrezzate per raggiungere gli ottavi di finale. Secondo l’analisi del portale Football Meets Data, l’ Arsenal si conferma la favorita assoluta, con una probabilità dell’88% di qualificarsi tra le prime otto e quasi totale certezza (99,9%) di rimanere nelle prime 24 squadre della competizione. Liverpool e Premier League protagonisti. Subito dietro, un’altra formazione inglese: il Liverpool di Arne Slot, che tocca il 79% di possibilità di entrare nella top 8 e sfiora la sicurezza matematica con il 99,9% di restare tra le prime 24. 🔗 Leggi su Internews24.com

