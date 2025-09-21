Certe Notti a Torino Luciano Ligabue in concerto all' Allianz Stadium | dove e quando comprare i biglietti
Dopo il trionfo a Campovolo e alla Reggia di Caserta, le celebrazioni continuano. Luciano Ligabue ha annunciato un nuovo appuntamento dal vivo, che lo porterà per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 17 giugno 2026 con l'evento "Certe Notti a Torino". Non sarà un semplice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Ligabue porta “Certe notti” all’Allianz Stadium: il 17 giugno il live per i 30 anni di un album cult https://lastampa.it/torino/2025/09/21/news/luciano_ligabue_certe_notti_a_torino_allianz_stadium_quando-15318420/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Ligabue porta Certe Notti a Torino: Allianz Stadium in festa il 17 giugno 2026 - Non solo Italia: dal 1° maggio 2026 Ligabue sarà protagonista anche di un tour europeo, Certe Notti in Europa, che partirà da Barcellona e proseguirà a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, ... Segnala giornalelavoce.it
Ligabue, il giugno 2026 la festa di Certe Notti e Torino - Dopo il successo della Notte di Certe Notti a Campovolo (Rcf Arena di Reggio Emilia) e alla Reggia di Caserta, le grandi feste di Luciano Ligabue proseguono nel 2026: il 17 giugno del prossimo anno l' ... Secondo msn.com