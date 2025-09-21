Certe Notti a Torino Luciano Ligabue in concerto all' Allianz Stadium | dove e quando comprare i biglietti

Dopo il trionfo a Campovolo e alla Reggia di Caserta, le celebrazioni continuano. Luciano Ligabue ha annunciato un nuovo appuntamento dal vivo, che lo porterà per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 17 giugno 2026 con l'evento "Certe Notti a Torino". Non sarà un semplice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it