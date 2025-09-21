Cerimonia di insediamento segnale forte della Guardia Costiera | vicinanza ai due colleghi aggrediti

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di USIM * Con immensa emozione accogliamo la notizia che la proposta avanzata dalla nostra Organizzazione Sindacale, sia stata accolta dal nuovo Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Sergio Liardo. Un segno concreto e profondo di attenzione è arrivato con l’invito ufficiale rivolto ai due colleghi della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, che solo poche settimane fa sono stati vittime di una brutale e vile aggressione. Il loro posto d’onore alla cerimonia di insediamento non è soltanto un gesto simbolico: è la dimostrazione che la Guardia Costiera non lascia indietro nessuno dei suoi uomini e delle sue donne. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

