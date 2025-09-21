Centrosinistra nazionale Tarasconi | In una coalizione tutti devono rinunciare a qualcosa

Giorni di riflessione, a livello nazionale, per il Partito Democratico. La minoranza riformista dem, quella che fa a capo a Stefano Bonaccini, borbotta qualche malumore nei confronti della gestione della segretaria nazionale Elly Schlein. Da Matteo Renzi è arrivato un suggerimento: Silvia Salis. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Centrosinistra nazionale, Tarasconi: «In una coalizione tutti devono rinunciare a qualcosa»; Dagnino s’iscrive al Pd: «Lavorerò per una coalizione unita»; Katia Tarasconi: in campo Bonaccini, ma tra liste e candidati i problemi non mancano.

L’annuncio un po’ maldestro dei candidati del centrosinistra alle regionali - Dopo settimane (e in alcuni casi qualche mese) di discussioni e trattative interne alla coalizione, sabato il centrosinistra ha annunciato tutti i candidati per le elezioni regionali che si terranno ... Scrive ilpost.it

Pasquale Tridico è il candidato del centrosinistra alla presidenza della Calabria - Sabato è stata ufficializzata la scelta di Pasquale Tridico come candidato alla presidenza della Calabria per una larga coalizione di centrosinistra. Secondo ilpost.it

