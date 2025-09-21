Dopo un’estate passata a dominare le copertine della cronaca rosa, tra paparazzate e indiscrezioni sulla loro nascente relazione, per Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli sembra essere arrivato un autunno più complicato. L’ultima tegola è una lite, avvenuta in un ristorante di Roma e immortalata dalle foto del settimanale Oggi. A confermare e commentare la vicenda è stato proprio il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ospite del programma “La Volta Buona” su Rai 1: “Stefano De Martino sta vivendo un momento complicato. Oltre alla sfida degli ascolti, abbiamo registrato la sua prima lite pubblica con Caroline Tronelli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’entra Belen”: il retroscena sulla lite tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli in un ristorante di Roma