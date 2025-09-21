Foligno, 21 settembre 2025 – Grande successo nell’ultimo giorno d’estate per la Francescana-Ciclostorica dell’Umbria, evento che oltre alle bici è una passerella degli abiti, della musica e dei mezzi di un tempo, ma anche dei paesaggi umbri, combinando sport, cultura, storia, convivialità e turismo. Undicesima edizione con centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, in sella a biciclette storiche e vestiti d’epoca, su percorsi di 30, 60 e 80 chilometri attraverso la Valle Umbra tra Bevagna, Montefalco, Spello e Cannara, con tappe di sosta conviviali in ristori d’eccellenza, piazze e cantine storiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centinaia di partecipanti alla Francescana, la ciclostorica dell’Umbria