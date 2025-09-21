Centinaia di partecipanti alla Francescana la ciclostorica dell’Umbria
Foligno, 21 settembre 2025 – Grande successo nell’ultimo giorno d’estate per la Francescana-Ciclostorica dell’Umbria, evento che oltre alle bici è una passerella degli abiti, della musica e dei mezzi di un tempo, ma anche dei paesaggi umbri, combinando sport, cultura, storia, convivialità e turismo. Undicesima edizione con centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, in sella a biciclette storiche e vestiti d’epoca, su percorsi di 30, 60 e 80 chilometri attraverso la Valle Umbra tra Bevagna, Montefalco, Spello e Cannara, con tappe di sosta conviviali in ristori d’eccellenza, piazze e cantine storiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: centinaia - partecipanti
TARANTO - Il centro cittadino sarà animato da centinaia di partecipanti in abbigliamento da notte. I fondi raccolti andranno al reparto “Nadia Toffa” dell’ospedale SS. Annunziata - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di partecipanti alla Francescana, la ciclostorica dell’Umbria; In Umbria in bici nella 'Francescana': a Foligno vince il Cesena Vintage; Cicloturismo d’epoca.
Centinaia di partecipanti alla Francescana, la ciclostorica dell’Umbria - Ciclostorica dell’Umbria, evento che oltre alle bici è una passerella degli abiti, della musica e dei mezzi ... Si legge su lanazione.it
La Francescana. Ciclostorica. Bici d’epoca e abiti vintage - Biciclette d’epoca, abiti vintage: da oggi a domenica torna a Foligno l’undicesima edizione de La Francescana Ciclostorica dell’Umbria, affiancata ... Lo riporta msn.com