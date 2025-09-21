Cena al ristorante cinese poi la fuga senza pagare a bordo dello scooter rubato

Romatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha mangiato in un ristorante cinese. Dopodiché si è allontanato dal locale senza pagare il conto a bordo di uno scooter. L'uomo, un 30enne serbo, è stato poi individuato in un bar dai carabinieri.La cena e poi il “vento”Il 30enne si era recato nell'attività di via Ascanio Fenizi. Ha ordinato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - ristorante

Crolla il tetto di un ristorante proprio durante la cena; almeno 10 i feriti tra cui alcuni in condizioni serie. E’ successo questa sera a Terracina

“Scontrino da quasi mille euro”. Cena salatissima al ristorante italiano, arriva il conto ed è choc

Stefano De Martino e Belen in vacanza a Porto Cervo, la cena nello stesso ristorante

Cena al ristorante cinese, poi la fuga senza pagare a bordo dello scooter rubato; Cena al ristorante giapponese e fuga senza passare dalla cassa; La cena con sushi e vini pregiati, poi la fuga senza pagare. La taglia del ristoratore: 200 euro per chi li identifica.

Cena con gli amici al ristorante cinese ma non vuole pagare il conto, 25enne minaccia la titolare con una bottiglia di vetro - Questo è quanto accaduto oggi, mercoledì 31 luglio, a Roma nel quartiere di Garbatella. Lo riporta leggo.it

Esplosione in un ristorante per una fuga di gas: almeno 7 morti - È salito ad almeno sette morti e 27 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuto in un ristorante nella città cinese di Sanhe, a circa 50 chilometri a est di Pechino, nella provincia dell'Hebei. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Ristorante Cinese Fuga