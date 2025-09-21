Cena al ristorante cinese poi la fuga senza pagare a bordo dello scooter rubato
Ha mangiato in un ristorante cinese. Dopodiché si è allontanato dal locale senza pagare il conto a bordo di uno scooter. L'uomo, un 30enne serbo, è stato poi individuato in un bar dai carabinieri.La cena e poi il “vento”Il 30enne si era recato nell'attività di via Ascanio Fenizi. Ha ordinato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
