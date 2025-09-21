cemento nella contrada alluvione gruppo di cittadini chiede lo stop

PONTEDERA "Un’area storicamente nota come Contrada Alluvione, a ridosso del fiume Era e già teatro di esondazioni, resta edificabile nel nuovo Piano Operativo Comunale di Pontedera. Eppure è indicata con questo nome anche sulle mappe catastali utilizzate per il piano". A denunciarlo è un gruppo di cittadini della frazione La Borra, che da oltre un anno chiede "senza successo" chiarimenti e una revisione urbanistica. Dal 2023 sono partite numerose segnalazioni, anche tramite PEC, indirizzate al sindaco Matteo Franconi, al presidente della Regione Eugenio Giani ed ai loro uffici tecnici. "Né Franconi né Giani hanno però ritenuto opportuno, in tutto questo tempo, rispondere a dei cittadini elettori – spiega il gruppo di cittadini – Dopo un anno di silenzio, è arrivata una risposta dal Comune che riconosce una “riduzione” delle previsioni urbanistiche ma conferma la destinazione edificatoria dell’area". 🔗 Leggi su Lanazione.it

