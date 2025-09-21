Cecilia Zorzi | Io ragazza di montagna sfido l’oceano in barca a vela

“Voglio capire cosa si sente quando sei un puntino in mezzo al mare. Sono un’attivista Lgbt, lotto contro gli stereotipi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cecilia Zorzi: “Io, ragazza di montagna, sfido l’oceano in barca a vela”

Andrea Zorzi ci racconta cosa ha rappresentato davvero la generazione dei fenomeni degli anni ’90 Un dialogo coinvolgente con Elia Emma e Ulises, tra memoria sportiva, cambiamenti culturali e nuove prospettive. Guarda l’intera puntata sul canale You - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Zorzi: “Io, ragazza di montagna, sfido l’oceano in barca a vela”; Vincenzo Salemme torna in scena all’Arena Flegrea; I Tiromancino festegggiano il loro disco simbolo.

Cecilia De Astis travolta e uccisa da 4 ragazzini, uno è riuscito a scappare e ancora non si trova - I ragazzini coinvolti nell'incidente in cui è morta Cecilia De Astis a Milano sono stati collocati in comunità protette. Secondo fanpage.it

Cecilia De Astis, chi era la pensionata uccisa da un'auto pirata rubata guidata da un ragazzino. I testimoni: «Erano in 4, avranno avuto 10-12 anni» - E' stata travolta e uccisa da dei ragazzini su un'auto pirata questa mattina Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Scrive ilgazzettino.it