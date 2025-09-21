Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: una storia d’amore che cresce insieme ai sogni. La dolce dedica social per la nuova avventura di Ignazio. Sono passati ormai otto anni da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip. Un amore nato davanti alle telecamere, che in molti avrebbero scommesso essere passeggero, e che invece oggi rappresenta una delle unioni più solide e amate dal pubblico. Leggi anche Le Iene, gli ultimi video-messaggi di Martina Oppelli a Giulio Golia Quando si sono conosciuti, tra emozioni e inevitabili polemiche, Cecilia e Ignazio hanno dovuto affrontare la prova più difficile: trasformare un sentimento nato in un contesto televisivo in un amore capace di resistere alla quotidianità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cecilia Rodriguez: nuova avventura per Ignazio, la dolce dedica