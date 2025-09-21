C’è vita oltre il calcio per lo sport italiano e adesso potrebbe essere il turno dell’atletica

La leggerezza è una qualità necessaria per saltare in aria, sconfiggendo per un breve arco la forza di gravità. Lo sa bene Mattia Furlani, che proprio grazie alla sua innata abilità nel galleggiare sospeso per secondi che sembrano minuti è diventato il nuovo campione del mondo di salto in alto a Tokyo. Una leggerezza atletica, dovuta a un mix di allenamento e predisposizione fisica, e una leggerezza spirituale, conseguenza naturale della sua giovanissima età. Ma non solo. Dopo il bronzo olimpico di Parigi, ora con l’oro di Tokyo a soli vent’anni Mattia Furlani è pronto a diventare l'atleta di punta di una nuova generazione destinata a cambiare la percezione dello sport in Italia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

