C’è sua maestà il gorgonzola | città invasa dai golosi

Gorgonzola (Milano) – Gli stand aperti dal primo mattino, i pentoloni pronti al superlavoro, i cuochi e le cuoche della Pro loco e non soltanto all’opera, squadre di volontari in azione, tante iniziative in calendario, e il meteo anche troppo favorevole: attesa la calata di centinaia di visitatori, oggi la giornata clou della Sagra Nazionale del Gorgonzola dop edizione numero venticinque. L’avvio ufficiale della festa era stato l’altra sera, un beneaugurante brindisi con bollicine in piazza della Repubblica. Da ieri mattina, e sin da molto presto, le prime code agli stand “mangerecci” e il passeggio nel centro storico, fra bancarelle e mostre, laboratori ed eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

