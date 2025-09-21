Ce l’abbiamo nel sangue L’Avis Meda fa la sua festa
È il giorno del divertimento, ma anche della gratitudine: oggi migliaia di persona abbracceranno idealmente i volontari dell’Avis Meda, che ha organizzato la tradizionale festa “Ce l’abbiamo nel sangue“. A partire dalle 9.30, un susseguirsi di iniziative attorno alla sede di via Confalonieri. Una festa all’insegna dell’inclusività e del divertimento. E, come i medesi hanno imparato nel corso degli anni, tutt’altro che noiosa: in programma l’esposizione di auto d’epoca, ma anche divertimento in pista grazie ai go-kart. I partecipanti avranno modo di vedere e toccare con mano i diversi mezzi di soccorso e assistere alle dimostrazioni proposte dai volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
