Alle 8 del mattino a Lido di Fermo, in questi giorni di tarda estate, il cielo e il mare si incontrano nell’azzurro più forte, in mezzo c’è l’arancione del colore simbolo per lo yoga, addosso a Amadio Bianchi, il fondatore di Wolrd Yoga and Ayurveda community, presidente della federazione europea Yoga, a Fermo per tenere a battesimo Ora festival, il primo festival dedicato al benessere. Ieri l’inizio della manifestazione, nello spazio verde e in spiaggia tra l’hotel Royal e il Sombrero, un momento pieno di colori, di respiri, di pace. e proprio con una meditazione per la pace ha iniziato Amadio Bianchi, quando lo yoga è arrivato in Italia era uno dei tre maestri, oggi ha 82 anni ed è il più anziano vivente, 43 viaggi in India, un’esperienza incredibile: "Sono qui volentieri, iniziative come questa vanno sempre appoggiate e diffuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C'è il festival dedicato al benessere: "Lo yoga è unione tra corpo e spirito"