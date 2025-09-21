C’è il festival dedicato al benessere | Lo yoga è unione tra corpo e spirito
Alle 8 del mattino a Lido di Fermo, in questi giorni di tarda estate, il cielo e il mare si incontrano nell’azzurro più forte, in mezzo c’è l’arancione del colore simbolo per lo yoga, addosso a Amadio Bianchi, il fondatore di Wolrd Yoga and Ayurveda community, presidente della federazione europea Yoga, a Fermo per tenere a battesimo Ora festival, il primo festival dedicato al benessere. Ieri l’inizio della manifestazione, nello spazio verde e in spiaggia tra l’hotel Royal e il Sombrero, un momento pieno di colori, di respiri, di pace. e proprio con una meditazione per la pace ha iniziato Amadio Bianchi, quando lo yoga è arrivato in Italia era uno dei tre maestri, oggi ha 82 anni ed è il più anziano vivente, 43 viaggi in India, un’esperienza incredibile: "Sono qui volentieri, iniziative come questa vanno sempre appoggiate e diffuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: festival - dedicato
A Schio nasce il primo festival internazionale dedicato ai costumi nel cinema: arriva lo Scledum Film Festival 2025
Bifba, anni in tasca: primo festival delle arti dedicato alle bambine, ai bambini e agli adolescenti
BAARÌA FILM FESTIVAL 2025: a Bagheria il primo festival italiano dedicato al cinema delle isole
Torna a Jesi il festival dedicato alla salute, al welfare e agli stili di vita. Dal 19 al 22 settembre leviedelbenesserefestival.it - facebook.com Vai su Facebook
A San Casciano il primo festival dedicato al benessere e alla pace fisica e spirituale - Cura, armonia, equilibrio tra mente e corpo: tre concetti sui quali si fonda l’iniziativa “Olisticamente", il primo festival dedicato al benessere e alla ... Segnala gonews.it
Festival del benessere a Casciana Terme Lari - Il Festival del Benessere è una declinazione del format internazionale World Wellness Weekend e si svolgerà nel territorio di Cas ... Secondo pisatoday.it