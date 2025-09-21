C' è chi rosica chi gioca allo sciopero e chi invece lavora per il Paese

Chi rosica e chi lavora, chi tenta di paralizzare il Paese con una serie di scioperi pretestuosi e chi di rilanciarlo con politiche economiche virtuose, chi gioca allo sfascio e chi opera con tale serietà da ottenere il riconoscimento delle agenzie internazionali di rating che certificano la crescita del Paese. C'è poco da fare: quando la propaganda si dissolve, emerge prepotente l'immagine di due Italie che si muovono in direzioni opposte, una per allontanarsi dal precipizio, l'altra per caderci dentro. La competizione in atto è chiara come la luce del sole: lo scontro è tra una visione ideologica e una pragmatismo, tra il furore del pregiudizio e la cultura di governo, tra chi è prigioniero del passato e chi cerca di tenere a galla il Paese in un mondo che cambia rapidamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

