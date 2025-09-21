CdA Juve da Comolli verso il ruolo di nuovo AD bianconero alla possibile uscita di Scanavino passando per l’aumento di capitale e il ruolo di Chiellini | tutto quello che c’è da sapere

CdA Juve, venerdì 26 settembre si definirà il futuro assetto societario e approverà un bilancio in risalita. Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, in programma venerdì 26 settembre a Torino, si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il club. All’ordine del giorno, non c’è solo la chiusura del bilancio al 30 giugno 2025, che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe registrare una perdita notevolmente più contenuta rispetto a quella pesante della stagione 2023-24. La riunione, come riportato da Calcio & Finanza, potrebbe anche portare con sé importanti novità per quanto riguarda l’organigramma societario, con possibili uscite e nuovi, significativi, innesti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

