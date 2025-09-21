Cattivo odore in città partono subito i controlli Colpa delle concimazioni
Montecatini, 21 settembre 2025 – Un odore nauseabondo ha invaso la città, ieri, dalla zona del liceo scientifico fino al confine con Massa e Cozzile, senza dimenticare la parte Sud e quella dove sorgono gli edifici termali. Intorno all’ora di pranzo, di fatto, il puzzo era diventato davvero penetrante, lasciando cittadini e turisti con un vero e proprio senso di nausea. Molte persone hanno iniziato a contattare vari servizi pubblici per sapere cosa potesse essere successo davvero. Il Comune si è attivato per capire che cosa fosse successo da poter provocare un cattivo odore del genere. “Dopo un confronto con la sindaca di P ieve a Nievole Gilda Diolaiuti – dice il sindaco Claudio Del Rosso - che ringrazio per l’efficienza e la collaborazione, è emerso che i cattivi odori non provengono dal termo gassificatore presente sul suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
