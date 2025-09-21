Caterina Murino | Uno dei 15 ginecologi che ho cambiato mi ha detto che a 47 anni volevo un figlio solo per la mia vanità Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata

Vanityfair.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistata dal Corriere della Sera, l'attrice racconta la gioia di essere diventata madre del piccolo Demetrio Tancredi ma anche il peso del giudizio che ha subito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

caterina murino uno dei 15 ginecologi che ho cambiato mi ha detto che a 47 anni volevo un figlio solo per la mia vanit224 vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata

© Vanityfair.it - Caterina Murino: «Uno dei 15 ginecologi che ho cambiato mi ha detto che, a 47 anni, volevo un figlio solo per la mia vanità. Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata»

In questa notizia si parla di: caterina - murino

Caterina Murino è incinta: “Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina”

Caterina Murino è incinta, a 47 anni dopo essersi sottoposta «a un difficile trattamento per la fertilità»

Caterina Murino incinta a 47 anni: “Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina”

Caterina Murino: «Due aborti e 15 ginecologi, la mia storia di mamma a 47 anni. Dalle donne messaggi bellissimi, per alcuni uomini sarei egoista»; Caterina Murino incinta a 47 anni dopo due aborti: Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina; Caterina Murino: «Uno dei 15 ginecologi che ho cambiato mi ha detto che, a 47 anni, volevo un figlio solo per la mia vanità. Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata.

caterina murino 15 ginecologiCaterina Murino: «Due aborti e 15 ginecologi, la mia storia di mamma a 47 anni. Dalle donne messaggi bellissimi, per alcuni uomini sarei egoista» - Nel prossimo film farò la Befana in due versioni, una decrepita di 2mila anni e un’altra mo ... Si legge su msn.com

Caterina Murino: "Sono diventata mamma a 47 anni. Mi danno dell'egoista" - L'attrice si racconta al Corriere della Sera: "Ho cambiato 15 ginecologhe e ho avuto due aborti spontanei. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caterina Murino 15 Ginecologi