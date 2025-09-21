Caterina Murino Mamma a 47 Anni | ‘Un Ginecologo Mi ha Detto Che è Vanità’

Lawebstar.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caterina Murino Diventa Mamma: Arriva il Piccolo Demetrio Tancredi L’attrice Caterina Murino ha condiviso la sua gioia per la nascita di suo figlio, Demetrio Tancredi, venuto al mondo il 21 agosto. In un’intervista, ha raccontato di aver preso venti chili durante la gravidanza e di aver seguito una dieta sana. La neomamma, che ha spiegato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

caterina murino mamma a 47 anni 8216un ginecologo mi ha detto che 232 vanit2248217

© Lawebstar.it - Caterina Murino Mamma a 47 Anni: ‘Un Ginecologo Mi ha Detto Che è Vanità’

In questa notizia si parla di: caterina - murino

Caterina Murino è incinta: “Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina”

Caterina Murino è incinta, a 47 anni dopo essersi sottoposta «a un difficile trattamento per la fertilità»

Caterina Murino incinta a 47 anni: “Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina”

Caterina Murino madre a 47 anni: Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna; Caterina Murino: «Due aborti e 15 ginecologi, la mia storia di mamma a 47 anni. Dalle donne messaggi bellissimi, per alcuni uomini sarei egoista»; Caterina Murino: «Sono diventata mamma a 47. Per alcuni uomini sono stata egoista».

caterina murino mamma 47Caterina Murino madre a 47 anni: "Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna" - L'attrice racconta la nascita del figlio Demetrio Tancredi e tutto il cammino fatto per diventare madre. Si legge su tg24.sky.it

caterina murino mamma 47Caterina Murino criticata perché mamma a 47 anni: “Mi chiamano nonna attempata, per gli uomini sono egoista” - L'attrice è stata criticata sui social per via dell'età a cui ha scelto di portare avanti la gravidanza ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caterina Murino Mamma 47